Україна отримала шанс радикально модернізувати економіку і відбудувати міста, в яких не буде заторів – стратег

Зруйновані міста і села відбудують і модернізують з новою інфраструктурою.

Україні треба не відновлювати, а модернізувати економічну, енергетичну, логістичну, дорожню, житлово-комунальну інфраструктури в зруйнованих містах і на це потрібно одразу 300-400 мільярдів гривень.

Про це в ефірі ТСН зазначив стратег і футуролог Андрій Длігач.

Він додав, що втрати України за вісім років війни і ті втрати, які ще зростають зараз, попередньо складають 500-600 мільярдів доларів, а активів, які заморозили на рахунках росіян в світі і в Україні недостатні. До того ж він зазначив, що російські кошти будуть також розділені і між державами, які зараз допомагають Україні.

Проте Длігач переконує, що ті "стерті" міста і села можуть стати для України новим поштовхом для розвитку. «Я скажу страшну річ. За рік до війни ми розробили національну економічну стратегію, вона реалізовувалася в країні. Але в ній були обмеження, які стосувалися старої інфраструктури, яку не можливо було тотально модернізувати. А тепер ми отримали шанс радикально модернізувати економіку України», - переконує він.

Длігач зазначив, що Україна може стати найкращою цифровою країною світу, а ще країною нової енергетики.

«Міста українські будуть будуватися децентралізовано і вони будуть з новими шляхами логістичними. Україна позбавиться заторів у великих містах, бо будемо створювати дорожню інфраструктуру і містах, і між містами. І те саме стосується і залізничних доріг, які будуть швидкісними і ми вирішимо нашу інтеграцію в європейські колії», - зазначив він.

Те саме стосується і відновлювання виробництв, зазначив він. Переконує, що в Україні будуть створені умови, щоб сюди їхали інвестори із усього світу. «Україна буде найкращим місцем для ведення бізнесу і в будівельній галузі, і в ІТ-галузі, і в інших галузях. Україну очікує дуже швидке зростання», - переконаний футуролог.

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