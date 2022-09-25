Україна отримала системи NASAMS: Зеленський заявив, що їх недостатньо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання від США зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Водночас він сказав, що цих систем ще недостатньо для закриття повітряного простору від російських ракет.

Глава держави подякував президентові США та Конгресу за цю протиповітряну оборону.

Про це повідомляє CBS.

"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", – зазначив Зеленський.

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Зауважимо, що комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

У серпні повідомлялося, що Міноборони США замовило 6 комплексів NASAMS для України.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Дмитра Снєгирьова, повністю закрити небо над Україною найближчим часом неможливо. І навіть комплекси NASAMS кардинально не змінять ситуацію.

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