Україна отримала від США перші 6 вантажів зі зброєю проти танків, літаків та ракет

Україна отримала від США перші 6 вантажів зі зброєю проти танків, літаків та ракет

Загалом заплановано постачання трьох десятків нових американських вантажів.

Міністерство оборони США передало для Збройних сил України першу партію із шести вантажів для посилення боєздатності. Українські бійці отримають Javelin та Stinger.

Про це повідомив на брифінгу в середу, 30 березня, прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, частина військової допомоги, якою передбачено постачання близько 30 вантажів, уже надійшла до України.

"Матеріали надходять в регіон щодня, включно з останніми 24 годинами", - сказав Кірбі.

Речник Пентагону уточнив, що США забезпечують українців зброєю, якої вони найбільше потребують — зокрема протитанковими та протиповітряними системами, очевидно, маючи на увазі Javelin та Stinger.

Окрім того, за його словами, ударні безпілотники Switchblade, які раніше обіцяли Україні, почнуть поставляти “відносно скоро”.

Нагадаємо, США збільшили обсяги озброєння, яке надходить до Україну. Зокрема, ЗСУ нададуть безпілотники-”камікадзе", які здатні завдати значної шкоди російським наземним підрозділам.

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