Україна отримала від Заходу всього 10% від потреб в озброєнні – дані Міноборони

Україна отримала від Заходу всього 10% від потреб в озброєнні – дані Міноборони

У Міноборони України заявили, що країни Заходу мають суттєво збільшити та прискорити військову підтримку держави.

Адже українським військам бракує озброєння для відкидання російських окупантів.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 14 червня.

"Скільки зусиль не докладала б Україна, але без допомоги Заходу ми не зможемо виграти війну. Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали лише 10 відсотків", – повідомила Маляр.

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Вона додала, що українські бійці можуть дозволити витрачати на день усього близько 6 тис. снарядів, тоді як російські використовують приблизно вдесятеро більше.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента назвали конкретні цифри та перелік озброєнь, необхідні для закінчення війни.

Зауважимо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що контрнаступ на фронті українські військові зараз не розглядають через обмежену кількість озброєння.

Жданов: ядерна зброя напоготові, та що треба, щоб змінити хід війни

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