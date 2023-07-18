Україна отримала сучасні дрони для розмінування: як проходять випробування – фото

Військові тестують дрони для розмінування, які надала Данія.

Держспецтрансслужба Міноборони отримала від Данії сучасні безпілотники для обстеження територій перед розмінуванням.

Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк показав, як проходить тестування дронів.

Дрони, завдяки сканерам, виявляють магнітні аномалії у землі, воді та на її поверхні. Вони здатні "побачити" будь-які металеві предмети на глибині до трьох метрів.

"Сучасні технічні засоби дають можливість нашим саперам дистанційно сканувати території та визначати місця, де є вибухонебезпечні предмети, а також інші об’єкти, що несуть ризик життю людей", - йдеться у повідомленні.

Дрони для розмінування.

Військові тестують дрони для розмінування.

Дрони для розмінування.

Військові тестують дрони для розмінування.

Як розповів Павлюк, підготовка розрахунків, що складаються з двох осіб (оператор та пілот) також проходила на території Данії. Військовослужбовців навчили технічним складовим комплексу та провели практичні тренування із застосуванням дронів на місцевості.

Українські військові вже успішно працюють над виявленням вибухонебезпечних предметів.

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