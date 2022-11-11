Україна отримає 100 тисяч артилерійських снарядів, виготовлених в Південній Кореї — CNN

Сеул дотримується мораторію на постачання летальної зброї для ЗСУ, тому продаж відбудеться за посередництва США.

США мають намір придбати 100 тисяч артилерійських боєприпасів до 155-мм гаубиць у південнокорейських виробників зброї, щоб надати їх Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони США.

Ця домовленість дозволяє Південній Кореї дотримуватися своєї публічної обіцянки не надсилати летальної допомоги Україні. Сеул постачає лише нелетальну та гуманітарну допомогу, таку як медичне приладдя та бронежилети.

У заяві, опублікованій у п’ятницю, 11 листопада, міністерство оборони Південної Кореї заявило, що не змінило своєї позиції щодо постачання зброї в Україну, і вважає, що “кінцевим отримувачем” боєприпасів є Сполучені Штати.

“Між американськими та корейськими компаніями тривають переговори щодо експорту боєприпасів, щоб заповнити дефіцит запасів 155-мм боєприпасів у США”, – повідомили в міністерстві.

У заяві Пентагону зазначено, що Південна Корея має “оборонну промисловість світового рівня, яка регулярно продає [зброю та боєприпаси] союзникам і партнерам, включаючи США”.

У Міноборони США підтвердили, що обговорювали “потенційний продаж боєприпасів Сполученим Штатам південнокорейською неурядовою промисловою оборонною базою”. Однак, Пентагон не коментує деталі обговорень, включаючи конкретні цифри або часові рамки.

Заяви Південної Кореї та США показують, що угода, над якою працювали місяці, ще не завершена. Закупівля такої великої партії артилерійських боєприпасів є дуже чутливою для Південної Кореї, особливо з огляду на нещодавні запуски ракет і випробування зброї, проведені Північною Кореєю.

Офіційні особи наголосили, що угода між США та Південною Кореєю не вплине на боєздатність обох країн.

З перших місяців війни артилерія належала до ключових озброєнь, наданих Україні в боротьбі проти російських військ. Українські військові раніше покладалися на 152-міліметрові артилерійські установки радянських часів, але через те, що запаси боєприпасів закінчилися, США та західні країни перевели їх на 155-мм гаубиці стандарту НАТО.

Віднедавна проблемою стало постачання боєприпасів, оскільки війна наближається до 9-місячної позначки.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну за надану нову партію озброєння.

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