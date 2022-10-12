Україна отримає більше систем протиповітряної оборони від союзників – Столтенберг

Єнс Столтенберг наголосив, що новий фокус у питаннях постачань Україні розглянуть на зустрічах міністрів оборони НАТО і в форматі "Рамштайн".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники сфокусуються на системах протиповітряної оборони для України. Посилення ППО України стане пріоритетною темою для обговорення.

Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, пише УНІАН.

"Топ-пріоритетом стане більше систем протиповітряної оборони для України", - наголосив він.

Генсек НАТО також повідомив, що на зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим "послання союзників НАТО буде таким, що ми непохитні у нашій підтримці України, що ми підготовлені на довгострокову перспективу, і що ми підтримуватимемо українців стільки, скільки це буде потрібно".

Шосте засідання у форматі "Рамштайн"

Чергове засідання у форматі "Рамштайн" має відбутися 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО. Учасники зустрічі першочергово обговорять надання Україні систем протиповітряної оборони.

У засіданні візьмуть участь глави оборонних відомств та воєначальники із майже 50 країн з усього світу. Вони обговорять війну Росії проти України, а також подальшу тісну координацію, "щоб забезпечити український народ засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території".

Пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко раніше анонсувала, що на "Рамштайні" також можуть обговорити заявку України на членство до Альянсу.

Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю НАТО наголосив, що поразка України у війні проти Росії означатиме також і програш НАТО.

Читайте також: