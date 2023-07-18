Україна отримає бронемашини M113 від трьох європейських країн, аби підсилити контрнаступ

Достеменно невідомо, коли бронемашини прибудуть до України, однак найімовірніше, це станеться "протягом наступних кількох місяців".

Найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у своєму Twitter.

"Найближчим часом ми поставимо до України відремонтовані бронемашини M113", - написала вона.

Міністерка зауважила, що ця броньована гусенична машина, крім іншого, допомагає безпечно перевозити солдатів.

"Так ми підтримаємо піхоту на землі", - додала Оллонґрен.

Також очільниця Міноборони Нідерландів зауважила, що ці постачання будуть здійснені разом із Бельгією та Люксембургом.

Варто зазначити, що бронетранспортери будуть придбані у промисловості й відремонтовані. Крім того, Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передавання Україні традиційно не розголошуються, але зазначається, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".

Зауважимо, що M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки до іншої. Ці БТР оснащені дистанційною керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.

Нагадаємо, Велика Британія вивчає технології захопленої в Україні російської техніки. Це роблять для того, аби дізнатися більше про те, як їй протистояти.

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