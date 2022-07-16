Україна отримає дві батареї, не дві системи протиповітряної оборони NASAMS - ЗСУ

Йдеться саме про батареї, а не дві системи, як повідомлялося раніше. Втім, навіть і це "не швидкий процес". Адже це високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу, а тому стоять за ним у черзі.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "НВ".

"Йдеться про дві батареї, а не системи. Але вони мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей та обслуговування комплексів", - пояснив представник Повітряних сил.

Потужності виробників не безмежні, а постачання систем протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T в Україну "відбуватиметься поступово і не так швидко, як нам цього хотілося б уже сьогодні".

За словами Юрія Ігната, поки не може назвати точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна.

Як повідомлялося, завдяки американській реактивній системі залпового вогню HIMARS вдалося ліквідувати або поранити чотирьох російських окупантів - заступників командира дивізії. В американському Інституті вивчення війни повідомляють, що йдеться про заступників командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії: полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва, полковника Максима Кудріна.

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