Україна отримає модернізовані танки Abrams, але нескоро – речниця Пентагону

Для постачання американських танків до України знадобляться місяці.

У Міністерстві оборони США повідомили, що Україна отримає вдосконалені танки M1A2 Abrams, але швидко доставити їх не вдасться.

Про це заявила на брифінгу в четвер, 26 січня, заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами саме цієї модифікації танків наразі немає на американських військових складах.

"Знадобляться місяці, щоб доставити M1A2 Abrams в Україну", - зауважила вона.

Окрім того, речниця Пентагону наголосила, що "багато часу займе навчання українців", оскільки ця техніка потребує особливого обслуговування.

Відомо, що танки M1A2 Abrams відрізняються тим, що мають станцію керування зброєю з покращеною оптикою для прицілювання. Окрім того ця модифікація передбачає незалежний тепловізор, який дозволяє командиру екіпажу самостійно сканувати цілі за будь-яких погодних умов.

Для захисту M1A2 Abrams передбачена спеціальна броня, яка містить збіднений уран. Щоправда, експортний варіант танка нею не обладнано.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що танки Leopard 2 будуть доставлені до України до кінця березня.

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