Україна отримає на відновлення 450 млн євро від ЄІБ: на що витратять кошти

Перші два транші по €100 млн можуть бути затверджені найближчим часом.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Україні 450 млн євро на два проєкти: відновлення критично важливої соціальної та міської інфраструктури та інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру у постраждалих від війни районах.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Перші два транші можуть бути затверджені найближчим часом, орієнтовно до кінця 2023 року.

Кошти будуть розподілені на два проєкти:

Ukraine Recovery III FL (250 млн євро, перший транш — 100 млн євро): спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури. Йдеться про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та громад, які їх приймають;

(250 млн євро, перший транш — 100 млн євро): спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури. Йдеться про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та громад, які їх приймають; Ukraine Water Recovery FL (200 млн євро, перший транш — 100 млн євро): спрямований на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО. Йдеться про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської греблі.

Гроші від ЄІБ виділяються в рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаним 21 червня 2023 року. Він передбачає виділення загалом близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Нагадаємо, ЄС розширить фінансування України для розмінування територій.

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