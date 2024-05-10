Україна отримає нові поставки зброї та техніки від США – Держдеп

Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США найближчими тижнями повідомлять про поставку Україні нових пакетів зі зброєю.

Про це він заявив під час брифінгу 9 травня.

"Що ми можемо зробити як партнер України – продовжувати їхню військову підтримку, підтримку армії і найважливіше допомагатимемо їм утримуватись на нинішніх позиціях. Нові пакети допомоги зброї і військової техніки мають надійти протягом наступних кількох тижнів", - сказав Міллер.

Він також додав, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень з цього приводу.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, коли Україна відчує американську допомогу на полі бою.

Читайте також провідні новини дня: