Україна отримає нові ракети дальністю 300 км: ЗМІ назвали дату

Україна може отримати у січні нові ракети дальністю 300 км. Союзники заявили, що темпи постачання озброєнь не зменшаться.

Про це повідомляє Голос Америки.

“За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже у січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км”, — йдеться у повідомленні.

Журналістка видання Мирослава Гонгадзе повідомила про це із посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ.

According to high-ranking official in @GeneralStaffUA, as a result of the meeting between the military command of Ukraine and the military command of the allies, the pace of supplying weapons to Ukraine will not decrease. In January will receive new 300 km range missiles. — mgongadze (@MGongadze) October 26, 2023

Нагадаємо, Україна отримала і вперше застосувала ракети ATACMS. ЗСУ запустили їх по аеродромах окупантів у захоплених Бердянську та Луганську. Військові експерти кажуть, що їхнє застосування матиме вплив на фронт.

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