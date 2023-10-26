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Україна отримає нові ракети дальністю 300 км: ЗМІ назвали дату

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Україна отримає нові ракети дальністю 300 км: ЗМІ назвали дату

Ракета. Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Військове командування України провело зустріч із представниками військового командування країн-партнерів.

Україна може отримати у січні нові ракети дальністю 300 км. Союзники заявили, що темпи постачання озброєнь не зменшаться.

Про це повідомляє Голос Америки.

“За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже у січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км”, — йдеться у повідомленні.

Журналістка видання Мирослава Гонгадзе повідомила про це із посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ. 

Нагадаємо, Україна отримала і вперше застосувала ракети ATACMS. ЗСУ запустили їх по аеродромах окупантів у захоплених Бердянську та Луганську. Військові експерти кажуть, що їхнє застосування матиме вплив на фронт.

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