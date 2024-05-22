Україна отримає нові засоби ППО: заступник міністра оборони зробив важливу заяву

Під час засідання у форматі "Рамштайн" окрему увагу було приділено саме протиповітряній обороні.
На тлі наступу росіян на Харківщині західні партнери обіцяють пришвидшити постачання Україні систем протиповітряної оборони.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
За його словами, під час засідання у форматі "Рамштайн" порушувались питання термінів, якості і пріоритетів постачань.
"Я не можу оголошувати всі деталі обіцянок, які були озвучені партнерами. Але можу сказати, що були оголошені пакети у розрізі всіх восьми коаліцій, зокрема інтегрованої оборони, протиповітряної, авіаційної, артилерії, бронетанкової та інших", - сказав Гайдер.
Заступник міністра уточнив, що окрему увагу було приділено саме протиповітряній обороні.
"Уже незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання відповідного озброєння", - сказав він.
Нагадаємо, на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" кілька держав висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.
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