Україна отримає нові засоби ППО: заступник міністра оборони зробив важливу заяву

Під час засідання у форматі "Рамштайн" окрему увагу було приділено саме протиповітряній обороні.

На тлі наступу росіян на Харківщині західні партнери обіцяють пришвидшити постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

За його словами, під час засідання у форматі "Рамштайн" порушувались питання термінів, якості і пріоритетів постачань.

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"Я не можу оголошувати всі деталі обіцянок, які були озвучені партнерами. Але можу сказати, що були оголошені пакети у розрізі всіх восьми коаліцій, зокрема інтегрованої оборони, протиповітряної, авіаційної, артилерії, бронетанкової та інших", - сказав Гайдер.

Заступник міністра уточнив, що окрему увагу було приділено саме протиповітряній обороні.

"Уже незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання відповідного озброєння", - сказав він.

Нагадаємо, на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" кілька держав висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.

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