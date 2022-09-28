Україна отримає ППО, якої немає навіть на озброєнні армії Німеччини - пані посол

Першу систему Україна, ймовірно, отримає вже у жовтні цього року.

Системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України, і їх немає на озброєнні німецької армії.

Про це в інтерв'ю Європейській правді розповіла пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - сказала вона.

Як повідомила Фельдгузен, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга – до кінця року, а ще дві вже наступного року.

"Їх зараз виробляють…Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко ухвалене. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - пояснила пані посол.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, скільки NASAMS отримає Україна.

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