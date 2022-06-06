Україна отримає протикорабельні ракетні системи малої дальності від Швеції

Уряд Швеції ухвалив рішення щодо постачання протикорабельних ракетних систем малої дальності RBS-17 Україні.

Швеція також передасть Україні автоматичні гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також 5000 легких протитанкових пускових установок.

Про це йдеться сайті шведського уряду.

"Уряд Швеції запропонував передати Україні додаткове оборонне озброєння, зокрема ракетну систему Robot 17 (RBS-17 - ред.)", - йдеться у заяві.

Під час спільного брифінгу міністра оборони та міністра фінансів Швеції, вони зазначили, що цей тип озброєння був "спеціальним запитом українського уряду".

Нагадаємо, Борис Джонсон підтвердив передавання Україні сучасних реактивних систем залпового вогню.

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