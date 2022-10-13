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Україна отримає ракети AMRAAM для NASAMS: особливості та характеристики AIM

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Україна отримає ракети AMRAAM для NASAMS: особливості та характеристики AIM

AMRAAM (AIM-120) 

нього увійдуть боєприпаси для ППО, здатні уражати крилаті ракети - AMRAAM. Що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM – читайте в матеріалі ТСН.ua

У Міноборони Британії повідомили, що ракети прибудуть в Україну найближчими тижнями. Про це пише агентство Reuters.

Що відомо про ракети AMRAAM

AMRAAM (AIM-120)  - це абревіатура  "Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile", саме так називаються ці американські всепогодні керовані ракети класу "повітря — повітря" середньої дальності. ЗРК NASAMS розроблявся спеціально для ракет AIM-120, які є на озброєнні США, Британії та низки країн-членів НАТО. У зенітному варіанті AMRAAM  запускаються з шести контейнерів встановлених  на пусковій установці норвезького ЗРК NASAMS.

AMRAAM  для ЗРК NASAMS / ©
AMRAAM  для ЗРК NASAMS

Ракета AMRAAM здатна вражати повітряну ціль за будь-яких погодних умов за межами прямої видимості.

Історія створення AMRAAM

Ракети, розроблена фірмою Hughes Aircraft, прийняті на озброєння ВПС США 1991 року. Після поглинання фірми Hughes єдиним виробником ракет є Raytheon. У 1998 році фірма Raytheon Company System отримала замовлення на виробництво 813 ракет AIM-120 загальною вартістю 243 млн доларів.

Перше бойове застосування ракет AMRAAM (AIM-120) відбулося у грудні 1992 року, коли американський винищувач F-16 збив МіГ-25 іракських ВПС над територією південного Іраку.

Ракети AMRAAM з часу створення неодноразово модифікувались.Залежно від модифікації дальність пуску ракети складає від 50 до 180 кілометрів. На цей час випущено близько 13000 ракет AIM-120 всіх модифікацій, значну частину яких було поставлено експорту. 

Особливості та переваги ракет AMRAAM 

  • Суттєве зниження стартової ваги, габаритів ракети, порівняно з  УР "Sparrow".
  • Ракети ефективніша у боротьбі як з висотними енергійно маневруючими, так і з цілями, що літають низько в умовах інтенсивного ведення радіоелектронної боротьби. 
  • Завдяки інерціальної навігації AIM-120 AMRAAM  сама визначає координати та параметри руху цілі.
  • Ракета AMRAAM може перехоплювати цілі на великих відстанях і висотах. Отримує прискорення в дальності завдяки більшому ракетному двигуну та оптимізованим алгоритмам керування польотом.
  • Ракета може запускатися як з винищувачів, так і з пускової установки та працювати як ракета класу "повітря — повітря" та класу "земля – повітря".
AIM-120 AMRAAM встановлений на пусковій установці крила літака / ©
AIM-120 AMRAAM встановлений на пусковій установці крила літака

Як ракета класу "повітря — повітря" AIM-120 AMRAAM є основним озброєнням винищувачів  F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22, Tornado, Sea Harrier.  У зенітному варіанті ракети AMRAAM ефективно працюють в системі протиповітряної оборони NASAMS, вражаючи цілі на будь-яких висотах. Батарея норвезько-американського зенітного ракетного комплексу NASAMS у якій використовується ракета AIM-120, складається з машини управління, РЛС і трьох пускових установок з шістьма напрямними. 

Технічні характеристики AMRAAM 

AIM-120A  є базовою модифікацією ракети.  Залежно від модифікації ракети AMRAAM відрізняються дальністю, вагою та швидкістю.

Загальні характеристики базової модифікації:

  • дальність дії - 50 кілометрів,
  • стартова вага - 150,7 кг,
  • довжина: 3,7 м,
  • вага при запуску: 150,75 кілограма
  • діаметр корпуса ракети - 17,8 сантиметра.
  • розмах крил: 52, 58 сантиметри,
  • максимальна швидкість - 4 Маха (4900 км за годину),
  • детонаційний механізм — активний радіолокаційний пристрій для виявлення цілей (TDD),
  • система наведення — інерційне наведення, термінал активне радіолокаційне наведення.

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
610
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