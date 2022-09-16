Україна отримає системи NASAMS від США протягом двох місяців - Пентагон

За словами Пета Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.

Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS від США протягом двох місяців.

Про це заявив прессекретар Пентагону бригадний генерала Пет Райдер на брифінгу.

"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців", - сказав він.

За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.

Довідка: NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Нагадаємо, в ефірі російського пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" кінорежисер Карен Шахназаров похвалив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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