Україна отримає системи NASAMS від США протягом двох місяців - Пентагон

За словами Пета Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.
Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS від США протягом двох місяців.
Про це заявив прессекретар Пентагону бригадний генерала Пет Райдер на брифінгу.
"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців", - сказав він.
За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.
Довідка: NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
Нагадаємо, в ефірі російського пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" кінорежисер Карен Шахназаров похвалив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
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