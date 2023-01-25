Україна отримає сучасні танки Заходу: в ISW спрогнозували подальший хід війни

За словами Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.

Коаліція країн-членів НАТО відправить Україні сучасні основні бойові танки. Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні завдати поразки російським загарбникам та звільнити українську територію від окупантів, які незаконно вдерлися на чужу землю.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW вказують, що постачання дозволить посилити механізовані бойові дії.

"Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовані бойові дії, щоб завдати поразки російським військовим та звільнити українську територію", - пишуть фахівці Інституту.

Раніше ISW вважала, що через те, що Захід затримував системи озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступних операцій, Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.

Танки Україні: що відомо

The Wall Street Journal 24 січня повідомила, що президент США Джо Байден готується відправити "значну кількість" танків Abrams M1 Україні і Білий дім може оголосити про доставку вже 25 січня.

За даними Sky News Arabia, Байден може передати Україні 10 таких танків. На такий крок Вашингтон, мовляв, хоче піти, щоб вплинути на Німеччину, яка поки не ухвалила рішення щодо можливих поставок Києву танків Leopard 2.

АР з посиланням на представників американського уряду повідомляє, що адміністрація Байдена готова схвалити відправлення танків M1 Abrams в Україну. Рішення відправити трохи понад 30 танків може бути оголошено вже незабаром, хоча для доставлення танків можуть знадобитися місяці.

Німецька газета Der Spiegel 24 січня повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про доставку Україні щонайменше однієї танкової роти (14 танків) основних бойових танків Leopard 2 у невстановлені терміни.

Втім, державний департамент США поки не підтверджує наявність офіційних підтверджень з боку німецької сторони про готовність ухвалити рішення, яке дозволило б відправлення в Україну німецьких танків Leopard.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 24 січня, що Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу польських танків Leopard 2 Україні, а міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не втручатиметься, якщо Польща захоче відправити свої танки Leopard 2 Україні.

24 січня у Німеччині пообіцяли у терміновому порядку розглянути запит Польщі щодо передавання Україні танків Leopard-2.

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