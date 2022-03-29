Україна отримає від Франції 300 мільйонів євро кредитних коштів

Україна отримає від Франції 300 мільйонів євро кредитних коштів

Період погашення даної позики буде 15 років. А вся сума буде спрямована для фінансування державного бюджету.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про підписання угоди з Французьким агентством розвитку. В результаті Україна отримає 300 мільйонів євро пільгових кредитних коштів.

"Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з РФ", - написав він на сторінці у Facebook.

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Раніше повідомлялось, що Франція запустила національний план підготовки житла для щонайменше 100 000 українських біженців. Від початку війни до Франції прибули понад 26 тисяч українських біженців.

Також у межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибули два вантажних автопотяги з гуманітарним вантажем медичного призначення вагою 26 тонн.

Франція передала Україні 27 пожежних машин та відповідне спорядження

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