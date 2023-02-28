Україна отримає від німецької компанії розвідувальні системи SurveilSPIRE: що про них відомо

Україна отримає від німецьких партнерів автоматизовані розвідувальні системи SurveilSPIRE. Вони потрібні для моніторингу великих ділянок місцевості.

Про це йдеться на сайті компанії.

Як зазначається, для використання розвідувальної системи потрібна мінімальна кількість особового складу.

“Ці розвідувальні системи складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, міні-дронів з автопілотом і системи управління. У комплект поставки також входять транспортні засоби. Вартість замовлення становить двозначну суму в мільйони євро. Доставка вже почалася”, - повідомили в пресслужбі компанії.

Вишки спостереження SurveilSPIRE можна завантажити на трейлери та швидко транспортувати до місця їхньої роботи. Для складання потрібно три людини - робота повністю автоматизована. Система включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення або джерела палива.

Система базується на автопілотованих розвідувальних безпілотниках, які здійснюють патрулювання та здійснюють польоти для виконання певних завдань. Це дозволяє перевіряти виявлені загрози та дозволяє оператору ініціювати необхідні контрзаходи.

Нагадаємо, що деякі західні компанії попри "безпрецедентні санкції" проти Росії продовжують постачати їй компоненти для зброї, якою РФ вбиває українців.

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