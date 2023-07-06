Україна отримає від партнерів артилерійські установки Firtina: що про них відомо

Артилерійську установку можна ставити на танки Leopard.

Українські військові незабаром отримають від міжнародних партнеріва артилерійські установки Firtina.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” розповів начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, наша держава протягом останнього часу отримала від союзників понад десять різних типів артилерійських систем та більш ніж п’ять типів реактивних систем залпового вогню.

“При цьому очікується надходження нових систем, які на даний час підрозділами ЗС України ще не використовувалися — таких як Archer, Firtina”, — наголосив Олексій Громов.

Водночас він не уточнив, яку кількість планується поставити та через який термін.

Що відомо про САУ Firtina

САУ T155 Firtina є турецьким самохідним артилерійським установчим комплексом. Ця система була розроблена та виробляється турецьким оборонним підприємством Roketsan.

Основною зброєю САУ T155 Firtina є гармата КВК L/52 калібру 155 мм. Вона має автоматичну систему заряджання та може стріляти як наведеними снарядами, так і пристосованими до автоматичного заряджання. Дальність стрільби гармати становить близько 40 кілометрів.

Система монтується на шасі важкого танка Leopard 2A4, який використовується як базова платформа. Вона має гарну маневреність та високу швидкість руху, що дозволяє оперативно пересуватися по полі бою.

САУ T155 Firtina також оснащена сучасною системою управління вогнем, включаючи навігаційне обладнання, системи визначення цілей, системи наведення та багато іншого. Вона може ефективно стріляти з різних видів артилерійських снарядів, включаючи вибухові, фосфорні та димові снаряди.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про необхідність надати Україні ракети ATACMS.

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