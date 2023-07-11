Україна отримає від Польщі інфраструктуру для навчання на літаках F-16

У Варшаві кажуть, що це ще один доказ рішучості Польщі підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії.
Варшава передасть українським військовим інфраструктуру, яка необхідна для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Він заявив, що це ще один доказ рішучості Польщі підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії.
"Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держави-учасниці "коаліції винищувачів" погодились розпочати підготовку українців на F-16 в серпні.
Крім того, ми раніше інформували, що Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) ухвалила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16.
Читайте також:
- F-16 для України: коли стартують навчання для українських пілотів
- Щоб "скинути Росію з неба", Україні потрібно більше авіації — Кулеба
- Винищувачі F-16 для України: Зеленський вказав, коли можуть надійти літаки