Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS - заява Білого дому

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS та боєприпаси до них.

США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

У середу, 1 червня, Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він зазначав, що до пакету увійшли й ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

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У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS та боєприпаси до них.

"США підтримають наших українських партнерів і продовжуватимуть надавати Україні озброєння та обладнання для захисту. Ми продовжуватимемо очолювати світ у наданні історичної допомоги для підтримки боротьби України за свободу", - йдеться у заяві Білого дому.

Варто зазначити, що з рішенням про поставки систем HIMARS були певні проблеми, оскільки США побоювалися, що українські військові застосують їх для ударів по території Росії.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. За його словами, Штати продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами щодо російських санкцій. Їх Байден назвав "найжорсткішими, які коли-небудь запроваджували проти великої економіки". Крім того, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та укріплюватимуть східний фланг НАТО.

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