Україна отримає від ЄС 5,5 млн пігулок йодиду калію для захисту від радіації

Європейський Союз на запит українського уряду надішле 5,5 мільйона таблеток йодиду калію для захисту українців від можливого радіаційного опромінення.

26 серпня ЄС отримав від уряду України запит на таблетки йодиду калію в рамках вжиття превентивних заходів безпеки.

Про це йдеться в заяві Європейської Комісії.

"Жодна атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися як театр війни. Неприпустимо, щоб життя мирного населення наражалося на небезпеку. Усі військові дії навколо Запорізької АЕС мають бути негайно припинені. ЄС превентивно доставить в Україну п’ять мільйонів таблеток йодиду калію зі стратегічних резервів, щоб захистити людей у ​​разі впливу високого рівня радіації", - йдеться у повідомленні.

З 5,5 млн таблеток йодиду калію, які Євросоюз надасть Україні, 5 млн буде надано зі стратегічних резервів ЄС, ще 500 тисяч надасть Австрія.

Нагадаємо, Енергодар отримав додаткову партію таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС.

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