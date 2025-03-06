Україна отримувала від партнерів 80% розвідданих: у Politicо оцінили, що ж тепер

Пауза як у озброєнні, так і в обміні розвідданими може вплинути на зусилля України досягти успіхів на полі бою та може обмежити ранні попередження про наближення ворожих повітряних атак.

Україна 80% розвідувальних даних отримувала від партнерів, переважно від США. Представник ЗСУ повідомив, що держава все ще отримує певні дані від західних партнерів, але не розкрив деталей.

Про це пише Politicо.

США тимчасово припинили обмін розвідувальними даними з Україною після бурхливої бесіди в Овальному кабінеті між президентом Дональдом Трампом, віце-президентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.

Четверо анонімних джерел повідомили, що призупинення обміну розвідданими почалося через певний час після того, як адміністрація Трампа призупинила постачання зброї ввечері 3 березня.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф зазначив, що пауза може бути тимчасовою, але це спроба чинити тиск на Україну, щоб сісти за стіл переговорів.

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"Я думаю, що на військовому фронті та у розвідці пауза, яка дозволила цьому статися, зникне, і я думаю, що ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною, як ми це робимо, щоб дати відсіч агресії, яка є. Президент Трамп збирається притягнути кожного до відповідальності за досягнення миру в усьому світі", – висловися директор ЦРУ.

Знайомий із цим кроком помічник з нацбезпеки сказав, що пауза в обміні розвідданими охоплює "все" і набула чинності 4 березня вранці після того, як Білий дім оголосив про призупинення військової допомоги Києву.

Ця новина викликала широку тривогу на Капітолійському пагорбі, навіть серед деяких партнерів України, які тісно пов’язані з Трампом.

"Мене дуже хвилює така довгострокова перспектива. Тому що це дає Україні перевагу. Але, сподіваюся, все це проясниться", – сказав сенатор Ліндсі Грем, який закликав Зеленського піти у відставку після того, як президента вигнали з Білого дому.

Конгресмен Джим Хаймс, головний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників, закликав до негайного відновлення обміну розвідданими з Україною.

"Я спостерігав, наскільки критично важливими були наші відносини розвідки з нашими українськими партнерами в утриманні лінії проти невпинного та жорстокого наступу Росії. Це врятувало життя як українських військовослужбовців, так і мирних жителів", – сказав конгресмен.

Воєнна розвідка України не відповіла на запит видання про коментар. В Офісі президента України відмовилися від коментарів.

80% розвідданих Україна отримувала переважно від США

Знайоме з цією справою джерело в українській армії сказало, що ЗСУ все ще отримують деякі розвіддані від партнерів станом на 5 березня, але відмовилося назвати конкретні країни. Анонімний співрозмовник видання сказав, що 80 % розвідданих України надходять із країн-союзників, переважно зі США.

"Це неминуче стане величезною невдачею для українців, я не думаю, що є спосіб заперечити це. Британці спробують заповнити прогалину. У нас є пункти прослуховування в RAF Акротірі, який є суверенним, у нас є польоти Rivet Joint у цьому районі. Але ми, очевидно, не маємо всіх можливостей, які є у американців, і будуть деякі речі, які просто неможливо замінити", – сказав Ніл Барнетт, генеральний директор Istok Associates Limited, лондонської консалтингової компанії з питань розвідки.

У статті йдеться, що пауза як у озброєнні, так і в обміні розвідданими може вплинути на зусилля України досягти успіхів на полі бою після початку контратак на Донбасі та нещодавніх ударів по російських нафто- та газопереробних заводах. Це також може обмежити ранні попередження України про наближення ворожих повітряних атак.

Думки європейських чиновників розбігаються щодо того, чи були паузи в озброєнні та розвідці способом для Трампа висловити своє розчарування Зеленським у очікуванні угоди про корисні копалини, чи довгостроковим розривом.

Деякі європейські лідери бачать, що імпульс у війні в деяких аспектах повільно змінюється на користь України, але наголошують, що продовження підтримки з боку Європи та США залишається критично важливим.

До слова, заданими джерел CBS в американській адміністрації, США призупинили обмін з Україною тим, що вони називають "летальними" даними, зокрема інформацією для цілевказівки таких систем, як HIMARS.