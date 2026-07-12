Безпілотник / © скриншот з відео

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Україна розпочала масштабне застосування безпілотників середньої дальності, що дедалі активніше вражають військову логістику російської армії.

Про це пише WELT, журналісти якого поспілкувалися з українськими військовими.

Одним із співрозмовників видання став командир взводу 3-ї окремої штурмової бригади, Герой України Олександр Іванцов. У 2022 році він був одним із останніх захисників «Азовсталі», зумів уникнути російського полону після 18 днів поневірянь і повернувся до українських сил. Нині офіцер командує підрозділом, який використовує безпілотники з радіусом дії до 200 кілометрів.

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За словами Іванцова, його підрозділ працює безперервно.

«Ми літаємо 24 години на добу, сім днів на тиждень. Чим більше, тим краще», — сказав військовий.

Як зазначає WELT, від весни саме такі безпілотники дедалі частіше атакують російські маршрути постачання, склади, системи протиповітряної оборони, радари та інші військові об’єкти.

За оцінками видання, лише у травні-червні Україна могла уразити від 500 до 800 російських транспортних засобів, а також пошкодити або знищити до 40 вантажних поїздів і цистерн. Автори матеріалу стверджують, що це фактично порушило сухопутне сполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом.

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Водночас українські військові наголошують, що стратегічний ефект таких ударів проявиться не одразу.

Іванцов зазначив, що російська армія вже відчуває проблеми з логістикою, однак максимальний результат буде помітний лише з часом.

«Я знаю лише, що зараз ми маємо перевагу і маємо вікно можливостей, яке повинні використати настільки добре, наскільки це можливо», — наголосив офіцер.

Журналісти також звертають увагу, що собівартість українських безпілотників середньої дальності суттєво знизилася — із 20–60 тисяч доларів понад рік тому до приблизно 5–10 тисяч доларів нині.

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За словами Іванцова, російська армія поки не має ані аналогічних систем, ані ефективних засобів протидії. Він зазначив, що окупанти намагаються використовувати мобільні групи ППО та захисні сітки над дорогами, однак українські військові вже підготували власні рішення у відповідь.

Водночас керівник відділу безпілотних систем 3-го армійського корпусу Юрій Філатов закликав не переоцінювати можливості нової зброї.

За його словами, дрони середньої дальності не є «диво-зброєю», а лише розширюють можливості української армії.

Офіцер наголосив, що вирішальним чинником у війні й надалі залишаються наземні війська, які несуть основний тягар бойових дій.

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Раніше повідомлялося, що системні українські удари критично порушили постачання російських військ на півдні та спровокували у тимчасово окупованому Криму масштабний колапс і справжню паніку серед росіян.

Ми раніше інформували, що Сили безпілотних систем уразили 13 суден російського «тіньового флоту» на підходах до тимчасово окупованого Криму.

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