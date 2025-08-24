Україна отримає нову зброю проти повітряних атак: союзники оголосили спільне рішення

Patriot / © Getty Images

Норвегія інвестує близько 7 мільярдів крон у проєкти протиповітряної оборони для України. Ці кошти разом із німецьким фінансуванням підуть на закупівлю двох батарей Patriot із ракетами та інших сучасних засобів захисту від повітряних атак.

Про спільне рішення урядів 24 серпня повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре підкреслив, що союзники працюють спільно, аби “надати Україні сильні системи ППО, які допоможуть захистити мирних жителів та критичну інфраструктуру від російських обстрілів”.

Окрім Patriot, Норвегія також профінансує:

закупівлю радарів компанії Hensoldt;

системи ППО від Kongsberg.

Міністр оборони Туре Сандвік додав, що такі інвестиції критично важливі для безпеки військових підрозділів та енергетичних об’єктів України.

Раніше повідомлялось, що Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 500 млн доларів США на ініціативу під егідою НАТО, щоб забезпечити Україну американським озброєнням, зокрема ракетами Patriot.