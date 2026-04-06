Україна отримає «вбивцю Шахедів»: що це за система

Швеція передасть Україні нові системи ППО Tridon Mk2, які мають посилити захист від дронів і ракет.

Кирило Шостак
Tridon Mk2 / © Defense Express

Україна отримає сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2 від Швеції, які призначені для боротьби з дронами, зокрема типу «Шахед», а також іншими повітряними цілями.

Деталі розповідає Міністерство оборони України.

На закупівлю цих комплексів Швеція виділить близько 400 млн євро — це майже третина нового пакета військової допомоги загальним обсягом 1,2 млрд євро.

Tridon Mk2 — це мобільна система ППО середньої дальності, яку вперше представили у 2024 році. Вона може працювати за будь-яких погодних умов і ефективна як удень, так і вночі.

Основу комплексу становить 40-мм гармата Bofors 40 Mk4, яка здатна вражати цілі на відстані до 12 км. Швидкість стрільби сягає 300 пострілів на хвилину, з можливістю зменшення темпу для економії боєприпасів.

Однією з ключових переваг системи є використання боєприпасів із програмованим підривом. Вони детонують безпосередньо біля цілі, створюючи хмару уламків, що значно підвищує ефективність проти дронів і крилатих ракет.

Комплекс може встановлюватися на різні платформи — від броньованих всюдиходів до вантажівок, що забезпечує високу мобільність і швидке розгортання.

У Міноборони зазначають, що Tridon Mk2 здатен одночасно протидіяти широкому спектру загроз — від безпілотників до літаків і вертольотів — і при цьому має відносно низьку вартість використання.

Раніше повідомлялось, що український пілот дронів-перехоплювачів STING збив два російські ударні безпілотники типу «Шахед», перебуваючи на відстані 500 кілометрів від них.

Нагадаємо, раніше у сюжеті телеканалу Fox News, в якому йшлося про військову операцію США в Ірані, українські дрони-перехоплювачі видали за новітні американські технології.

Згодом американський телеканал визнав помилку і висловив відверте захоплення рівнем українських технологій. Він наголосив, що розробники з України створили справді видатну зброю, яка відповідає найвищим стандартам сучасної війни.

