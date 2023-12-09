Україна перебуває у смертельній небезпеці без допомоги Заходу – Зеленська

Олена Зеленська зазначила, що допомога Заходу для українців – це питання життя.

Перша леді України Олена Зеленська попередила, якщо країни Заходу не продовжать фінансову підтримку, українцям загрожує "смертельна небезпека".

Перша леді України дала інтервʼю ВВС через день після того, як сенатори-республіканці у США заблокували ключовий законопроєкт про допомогу Україні. Пакет допомоги передбачав військову підтримку на суму понад 60 мільярдів доларів.

За кілька годин після чергової російської ракетної атаки Зеленська сказала: "Якщо втомиться світ, вони просто дозволять нам загинути".

Білий дім попередив, що кошти США для України можуть незабаром закінчитися, але республіканці затримали угоду щодо надання додаткової допомоги. Основною причиною стали розбіжності з демократами щодо необхідності зміцнення кордону з Мексикою та посилення імміграційної політики.

Президент Байден заявив, що неможливість узгодити допомогу Україні стане "подарунком" для президента Володимира Путіна. Байден попередив, що історія "суворо розсудить тих, хто відвернувся від справи свободи".

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло вже майже два роки, перша леді серйозно стурбована затримками у фінансуванні.

В ексклюзивному інтервʼю, яке вийде на BBC цієї неділі, вона сказала, що загроза сповільнення допомоги - це "смертельно небезпечно" для України.

Олена Зеленська сказала: "Нам дуже потрібна допомога. Якщо простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що інакше ми загинемо. А якщо втомиться світ, вони просто дозволять нам загинути".

Перша леді продовжила: "Нам дуже боляче, коли ми бачимо знаки того, що палке бажання допомагати може зменшуватися".

"Для нас це питання життя, тому нам дійсно боляче за цим спостерігати".

Велика Британія також закликає політиків у Вашингтоні погодити допомогу для України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Вашингтона цього тижня заявив, що США є "стрижнем" західної коаліції, яка підтримує боротьбу України проти Росії.

Кемерон закликав США не робити Путіну "різдвяний подарунок", блокуючи мільярди доларів фінансової підтримки, необхідної для продовження війни проти російських військ.

Країни, які надали найбільше військової допомоги Україні (у мільярдах доларів), станом на 31 жовтня 2023 / Фото: Українська служба ВВС

Очевидно, що ставлення міжнародної спільноти до України почало змінюватися.

Абсолютну підтримку Вашингтона вже складно гарантувати - однак війна в Україні далека від закінчення.

Україна здивувала світ, коли у лютому 2022 року змогла дати відсіч армії Кремля. Багато західних країн у відповідь здивували ентузіазмом, з яким вони підтримали українців. Проте Україна не може тримати боротьбу на такому ж рівні без допомоги інших країн. Попередження першої леді, здається, спрямоване на те, щоб у цьому не залишилось сумнівів.

Як повідомлялося, Сенат США не підтримав допомогу Україні. Законопроєкт отримав лише 45 голосів з 60 необхідних. Проти проголосували 48 сенаторів.

Тим часом Reuters з посиланням на джерело пише, що президент Джо Байден готовий до компромісів з республіканцями щодо мігрантів, щоб ухвалити допомогу Україні. Білий дім і Конгрес США намагаються укласти угоду, в якій одночасно була б допомога Україні та додаткове фінансування для перешкоджання нелегальній міграції.

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