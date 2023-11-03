Україна перебуває у стадії наздоганяльного: військовий експерт – про проблему РЕБ

У країні-агресорці Росії розвивали радіоелектронну боротьбу (РЕБ), оскільки розуміли величезну перевагу країн НАТО у високоточному озброєнні.

Про це розповів військовий експерт, головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі "Еспресо".

"Щодо засобів РЕБ, знімаємо рожеві окуляри. Давайте будемо чесні, Україна перебуває у стадії наздоганяючого. Почнемо з того, що у РФ створено окремий рід військ й доволі давно, і спеціального під нього робилися нові зразки комплексів радіоелектронної боротьби. У Росії розвивали РЕБ, тому що там розуміли величезну перевагу країн НАТО у високоточному озброєнні, у високотехнологічності зброї. Для них РЕБ це засіб притягнути противника на свій рівень. Тобто у НАТО є супутникова навігація, сучасний цифровий зв'язок та інше, тому у Росії зробили на РЕБ величезну ставку. Україна у цьому питанні наздоганяє РФ", - прокоментував військовий експерт.

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За словами Каткова, питання радіоелектронної боротьби має стратегічне значення, є величезний момент відносно згадки про створення такої системи як "Покрова".

"Система РЕБ "Покрова" має захистити та створити на максимальній території як прифронтовій, так і тиловій, суцільне поле, яке дозволить замінювати координати супутникової навігації, так званий спуфінг, або просто заглушити супутникову навігацію. Це має величезне значення, бо це робиться для того, щоб російське далекобійне озброєння, наприклад, ворожі Shahed, у яких базова система навігації є супутникова, відповідно, без такої системи зможе працювати лише примітивний автопілот і похибка складатиме 5% на дальність. Тобто, якщо він пролетів 100 км по за межами РЕБ, а 5% цієї дальності буде там, де він може знайтись. Відповідно, похибка ураження цілей буде величезна. І це нівелювання всіх цих Shahed одразу за умови, якщо буде суцільне поле такої системи РЕБ", - пояснив Олег Катков.

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