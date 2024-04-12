Україна перебуває в найкрихкішому моменті за понад два роки війни – Bloomberg

Російські ракетні удари по енергетичній системі України, бомбардування Харкова та просування ворога вздовж фронту викликають занепокоєння, що військові зусилля Києва наближаються до переламу.

Страшенна нестача боєприпасів і живої сили на фронті і прогалини у протиповітряній обороні свідчать про те, що Україна перебуває в найкрихкішому моменті за понад два роки війни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова знайомих із ситуацією західних чиновників.

Загроза краху української оборони

Один зі співрозмовників видання сказав, що ризик полягає у краху української оборони – події, яка дозволить Кремлю здійснити значний прогрес вперше від початкових етапів війни.

"Наступні кілька місяців стануть найважчим випробуванням для України, оскільки громадськість буде виснажена війною, особливо в місті Харків на сході країни, яке зазнало особливого обстрілу", – зазначається у статті.

Водночас російські війська отримують перевагу від збільшення розриву в постачанні боєприпасів. За словами одного чиновника, РФ збирається забезпечити 6 млн снарядів цього року завдяки нарощеному виробництву та постачанням із Північної Кореї та Ірану.

На тлі цього досі залишається заблокованим пакет допомоги для України від США на 60 млрд дол., який став жертвою внутрішньої політичної боротьби. Як стверджують джерела, якщо ці кошти не надійдуть, для України не буде альтернативи в найважчий момент.

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США не бачать жодних ознак неминучого прориву російських військ

Наразі українські війська намагаються утримати на фронті лінію просування окупантів, після того як ЗСУ не змогли відбити у ворога захоплену територію, що було ціллю минулого року. Як заявив президент України Володимир Зеленський, РФ може мобілізувати до 300 тис. нових військ до 1 червня.

"США не бачать жодних ознак неминучого прориву російських військ, заявив американський чиновник на умовах анонімності. Але моральний стан України низький, і не можна виключити можливість колапсу її армії, сказав інший чиновник на умовах анонімності", – йдеться в публікації.

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У матеріалі також звертається увага, що знищення 11 квітня Трипільської ТЕС – найбільшого виробника електроенергії в регіоні навколо Києва – підвищило вразливість країни до ракетних ударів. За кілька годин після атаки Зеленський назвав відсутність ППО "найбільшою проблемою".

Успіхи РФ на фронті

Російські війська також розгорнули вогонь по всій лінії фронту та досягли незначних успіхів після захоплення Авдіївки. Окупанти намагаються закрити стратегічно ключові точки, такі як Часів Яр.

Автори вказують, що основне занепокоєння викликає Харків, який російські війська намагалися та не зуміли захопити на початку війни. Ворог атакує місто балістичними ракетами С-300 і планувальними бомбами, спустошуючи житлові райони та знищивши майже всі місцеві енергетичні потужності.

Як показало лютневе опитування групи "Рейтинг", уперше від початку повномасштабного вторгнення менше половини українців вірять, що країна може повернути всю захоплену Росією територію. І хоча більшість українців все ще вірять у перемогу, вони дедалі частіше сумніваються, що це може означати.

До слова, напередодні Зеленський запевнив, що Україна має план нового контрнаступу і здатна перемогти російську армію. Але для цього потрібна сучасна зброя.

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