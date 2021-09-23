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Україна передала до ОРДЛО рештки загиблого бойовика на "знак доброї волі"

Україна передала до ОРДЛО рештки загиблого бойовика на "знак доброї волі"

Українська делегація для участі у ТКГ

Чоловік зник безвісти у червні 2014 року в районі Слов’янська.

Україна передала окупантам рештки загиблого на Донбасі бойовика Анатолія Мялкіна.

Про це інформує Українська делегація для участі у ТКГ.

"Як ініціативу доброї волі та у межах діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ Українська сторона передала протилежній стороні останки особи, що загинула під час конфлікту", — йдеться в повідомленні.

Мялкін Анатолій Володимирович зник безвісти у червні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Останки чоловіка передали його матері, що мешкає на окупованих територіях.

Як зазначає сайт "Миротворець", Анатолій Мялкін проживав в Донецьку. У 2014 році він брав участь в боях проти української армії на Донбасі у складі незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 22 вересня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Двох військових було поранено.

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