Україна передала до ОРДЛО рештки загиблого бойовика на "знак доброї волі"

Чоловік зник безвісти у червні 2014 року в районі Слов’янська.
Україна передала окупантам рештки загиблого на Донбасі бойовика Анатолія Мялкіна.
Про це інформує Українська делегація для участі у ТКГ.
"Як ініціативу доброї волі та у межах діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ Українська сторона передала протилежній стороні останки особи, що загинула під час конфлікту", — йдеться в повідомленні.
Мялкін Анатолій Володимирович зник безвісти у червні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.
Останки чоловіка передали його матері, що мешкає на окупованих територіях.
Як зазначає сайт "Миротворець", Анатолій Мялкін проживав в Донецьку. У 2014 році він брав участь в боях проти української армії на Донбасі у складі незаконних збройних формувань.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 22 вересня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Двох військових було поранено.