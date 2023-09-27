Україна передала G7 секретний звіт про західні деталі в Shahed (подробиці) – The Guardian

Україна передала країнам G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) секретний документ зі звітом про те, що іранські дрони-камікадзе Shahed, якими Росія регулярно атакує Україну, мають багато європейських запчастин.

Про це повідомляє The Guardian.

Звіт про БПЛА Shahed-136/131 підготували Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ та ГУР.

Як пише видання, український уряд надав 47-сторінковий документ з детальним аналізом зміни тактики використання дронів, відколи на полі бою знайшли перший Shahed – 13 вересня 2022 року у місті Куп’янськ на Харківщині. Київ розповів у серпні 2023-го, що за попередні три місяці окупанти здійснили понад 600 нальотів на міста, використовуючи ударні дрони з західними технологіями.

Щоб протидіяти цьому, Україна, серед іншого, пропонує "завдавати ударів по заводах з виробництва дронів в Ірані, Сирії та потенційному виробничому майданчику у РФ", сказано в документі. Як пише The Guardian, Київ просить у партнерів для ударів ракети дальнього радіуса дії.

"Зазначене може здійснюватися силами оборони України за умови надання партнерами необхідних засобів ураження", - йдеться у документі.

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Згідно зі звітом, 52 електричні компоненти виявили в дроні Shahed-131, 57 – у моделі Shahed-136. П’ять європейських компаній, зокрема й польську дочірню компанію британської транснаціональної корпорації, називають оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів. Також серед виробників є фірми зі штаб-квартирами в США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді та Японії.

Ірану вже вдалося розширити своє виробництво, використовуючи сирійську фабрику в порту Новоросійська; воно переміщується до Алабуги (Татарстан), а Тегеран продовжує постачати Москві деталі. Водночас у доповіді сказано, що іранський уряд намагається "відмежуватися" від надання Росії зброї і "не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю її використання в Україні".

У документі немає жодних припущень про будь-які правопорушення з боку західних компаній. Ідеться про те, що Іран зміг адаптуватися й здебільшого використовує комерційні компоненти, "постачання яких контролюється погано або не контролюється взагалі". Згідно з українським звітом, митна інформація показує, що "майже весь імпорт до Ірану походив з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В’єтнаму та Коста-Ріки".

Барт Грутус, депутат Європарламенту, який є членом підкомітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту, заявив, що координація між розвідувальними службами ЄС була недостатньою для боротьби зі зловживанням західними компонентами.

У звіті України йдеться про те, що пауза в атаках, яка тривала від 17 листопада до 7 грудня, "ймовірно, була пов’язана з адаптацією безпілотників, призначених для теплого клімату, до української зими", і це "може свідчити про додаткову співпрацю між Росією та Іраном у виробництві та модернізації "Шахед-136/131".

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"Поставки БПЛА Shahed-136/131 з Ірану до Росії відбуваються через Каспійське море. З Тегерана безпілотники доставляються до іранського порту Амірабад, звідки вони відправляються до російського портового міста Махачкала", - йдеться у документі.

На початку липня в Україні було збито нову модель "Шахед-136" з маркуванням "Y002", яка, "можливо, була зібрана на новому виробництві в Росії". Кажуть, що зразок мав іншу форму крила, що "також може вказувати на виробництво в новому місці".

"Росія та Іран вже працюють над новим двигуном для Shahed-136, який повинен забезпечити кращу швидкість і дальність", - йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, у збитих моделях безпілотників було виявлено широкий спектр компонентів, вироблених західними компаніями.

Паливний насос, виготовлений у Польщі німецькою компанією Ti Automotive Gmbh, материнською компанією якої є британська транснаціональна TI Fluid Systems, був виявлений у Shahed-136, а також мікроконтролер із вбудованою флеш-пам’яттю та дуже низьким рівнем безпеки.

Також у Shahed-136 була виявлена інтегральна схема драйвера буферної мережі та транзистор, виготовлені компанією International Rectifier, дочірньою компанією німецької фірми Infineon Technologies AG.

У моделі Shahed-131 українські експерти визначили 14-канальну інтегровану схему управління живленням, що налаштовується, і мікропроцесор голландської компанії NXP Semiconductor і силовий транзистор і інтегральну схему International Rectifier.

Також було знайдено 32-розрядний мікроконтролер, 32-розрядний процесор, мікроконтролер із вбудованою флеш-пам'яттю та регулятором падіння дуже низької напруги з інгібітором виробництва STMicroelectronics, а також чіп GPS-трекера швейцарської фірми U-blox.

Речник U-blox сказав: "U-blox рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Відразу після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року U-blox припинив усі продажі в Росію, Білорусь та на території, окуповані російською армією в Україні, незалежно від цільового використання. Нещодавно U-blox також вирішила не продавати товари членам Євразійського економічного союзу (зони вільної торгівлі з Росією). Від 2002 року U-blox має сувору політику компанії, згідно з якою її продукція не повинна використовуватися у зброї чи системах озброєнь, включаючи системи ідентифікації цілей".

Нагадаємо, у дронах Shahed знайшли технологію, викрадену Іраном 20 років тому у Німеччини.

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