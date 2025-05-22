Україна передала Росії список на обмін полоненими у форматі "1 000 на 1 000"

Україна вже передала росіянам список на обмін / © pixabay.com

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Україна вже передала росіянам список на обмін плоненими у форматі «1 000 на 1 000» — ті раніше заявляли, що поки не отримали списку.

Про це повідомили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та представник ГУР Андрій Юсов.

«Щодо обміну “1000 на 1000”, Україна зробила свою частину підготовчої роботи, Росія мала б прискоритись з цим», — написав Єрмак.

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Зазначимо, що Андрій Єрмак заявляв раніше, що перший крок для припинення війни з РФ — саме домовленість про обмін полоненими у форматі “1000 на 1000“. Другий — визначення місця для наступної зустрічі з російською стороною.

Тим часом речник кремлівського очільника Володимира Путіна Дмитро Пєскова заявляв, що Росія свій список вже передала, а український ще чекають.

Дата публікації 14:15, 17.05.25 Кількість переглядів 93 Масштабний обмін тисяча на тисячу! Буданов повідомив, коли відбудеться!

Президент Володимир Зеленський 22 травня зазначив, що Україна зараз зʼясовує деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони.

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