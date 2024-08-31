Україна передала США список цілей у РФ, по яких вона хоче вдарити ATACMS — CNN

США поки що не дали ніякої відповіді.

Україна надала адміністрації Джо Байдена список об'єктів на території Росії, які ЗСУ хочуть атакувати ракетами ATACMS. Зараз Вашингтон ще розглядає цей запит.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров, пише CNN.

"Ми пояснили, який потенціал нам потрібен для захисту громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули", — сказав Умеров.

Попри численні прохання президента України Володимира Зеленського, США наразі не планують зменшення обмежень на використання ракет ATACMS Україною.

Американський чиновник повідомив, що Україна використала свої запаси ракет ATACMS для ураження важливих російських об'єктів в окупованому Криму, зокрема ППО, складів боєприпасів і аеродромів.

Рустем Умеров пояснив, що Україна намагається домогтися зняття обмежень на використання ракет ATACMS, щоб захистити цивільних осіб і інфраструктуру від атак. Він підкреслив, що російські удари завдають шкоди українцям, тому Україні важливо стримувати і зупиняти агресію, зокрема не дозволяти російській авіації наближатися до кордонів і бомбити міста.

У свою чергу американський чиновник повідомив, що США продовжують зосереджуватися на критично необхідній протиповітряній обороні для України, яку адміністрація Байдена включила в кожен пакет військової допомоги. США також перенаправили 2 мільярди доларів на протиповітряну оборону для України, які спочатку планували передати іншим країнам.

Нагадаємо, Джон Кірбі повідомив, що США продовжують переговори з Україною щодо можливого зняття обмежень на дальнобійні удари по Росії. Ці обговорення відбуваються в закритому режимі.

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