Україна передала США список цілей у Росії, які хоче вразити – Reuters

Україна хоче використати ракети для ударів по російських військових командних і контрольних центрах, складах зброї і палива, а також по скупченнях російських військ, заявили джерела.

Україна вже передала США та Великій Британії перелік військових об’єктів на території РФ, по яких хотіла би вдарити західними ракетами.

Про це агентству Reuters розповіли на умовах анонімності двоє європейських дипломатів.

За словами співрозмовників видання, спочатку українці хотіли використати надані США балістичні ракети ATACMS, щоб вразити російські авіабази. Але Пентагон заявив, що 90% російських літаків, що запускають керовані бомби, розташовані на аеродромах щонайменше за 300 кілометрів від території, контрольованої Україною. Це виводить їх із зони дії ATACMS.

Також читайте Залякування Путіна про війну з НАТО: як американські посадовці відреагували на заяви кремлівського диктатора

Тепер Україна хоче використати ракети для ударів по російських військових командних і контрольних центрах, складах зброї і палива, а також по скупченнях російських військ, заявили джерела.

Крім американських ATACMS, Київ хоче завдавати далекобійних ударів по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, наданих Великобританією, і майже ідентичних французьких ракет SCALP.

У той час як Британія, як вважається, очікує дозволу США на зняття обмежень щодо ракет Storm Shadow, французьке дипломатичне джерело повідомило, що Парижу не потрібен такий дозвіл від Вашингтона на використання Україною французьких ракет.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з главами дипломатії США та Великої Британії у середу виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

ATACMS вже марні! «Далекі» ракети не допоможуть: аеродроми РФ ще далі

Читайте також: