Україна передасть "привіт росіянам" від атакованого дронами Києва: реакція Зеленського

Російські дрони атакували Київ під час перемовин президента України та прем'єр-міністра Великої Британії.

Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково "передасть привіт" Росії після того, як у четвер, 16 січня, під час зустрічі президента України з британським прем'єром Кіром Стармером українську столицю атакували ворожі дрони.

Про це пише Interfax.

У відповідь на запитання журналістів, як сприйняли атаку учасники британсько-українських перемовин, Зеленський коротко відповів: "Ми передамо привіт також".

Своєю чергою Стармер зазначив, що сьогоднішня дронова атака ще раз нагадала про щоденні реалії України. Британський прем'єр також наголосив на необхідності продовжувати підтримку України.

Нагадаємо, місце зустрічі Зеленського і Стармера атакував російський дрон. Безпілотник, який, можливо, був російською приманкою, було видно і чути неподалік від Офісу президента.

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