"Україна перехитрила стратега Путіна": аналітик спрогнозував, що допоможе звільнити Херсонщину

Операція зі звільнення Херсонщини має високі шанси на успіх.

Після оголошення про початок контрнаступу України, аналітики вважають, що Київ розпочав амбітну операцію, яка може призвести до оточення майже 20 тисяч російських солдатів та звільнення українського півдня.

Зокрема, видання The Atlantic опублікувало аналітичну статтю Філіпса Пейсона ОʼБраєна, професора стратегічних студій Університету Сент-Ендрюса в Шотландії, в якій він розмірковує про контрнаступ ЗСУ на Херсон.

Після того, як у липні українські офіційні джерела почали говорити про плани звільнити Херсон, росіяни відреагували так, як бик реагує на червону ганчірку: почали масово переміщувати підкріплення, щоб підготуватися до атаки українців.

ОʼБраєн пише, що таким і був план України, і відповідь росіян грає Києву на руку.

"Битва на Херсонщині для Росії має низку недоліків ― складні шляхи постачання та обмежені можливості для атаки з повітря. Хоча Путін і має репутацію стратегічного генія, здається, українці викрили обмеженість та передбачуваність його мислення, - пише автор. - Та попри попередні успіхи ЗСУ, звільнення такої великої території буде складним викликом".

Від часів Другої світової війни подібні наступи спиралися на контроль у небі, однак Україна наразі не має цієї переваги.

Українським Збройним силам доводиться проводити наступальні операції без кількісної переваги, яка зазвичай необхідна для успіху в таких операціях.

Імовірно, Україна застосує нову зброю, надану західними партнерами, а також активно використовуватиме розвіддані, які допоможуть точно цілити по російських позиціях.

На думку автора, Україна не буде масово переміщати танки в бік позицій росіян, продовживши натомість точково атакувати їхні слабкі місця.

ОʼБраєн вважає, що ця операція буде хрестоматійною для майбутнього військової справи.

Нагадаємо, за тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету — повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року.

ЗСУ звільнили Високопілля на Херсонщині

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