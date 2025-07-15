Україна переходить у наступ в повітрі: десятки тисяч дронів проти "Шахедів"

Україна переходить до масштабного використання безпілотників-перехоплювачів / © ТСН.ua

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Україна уклала контракти на “десятки тисяч” безпілотників-перехоплювачів, які мають посилити захист від масованих атак дронів-камікадзе типу “Шахед”. Такі дрони здатні перехоплювати цілі на великих висотах, де не працюють мобільні вогневі групи з кулеметами, і мають стати масштабованою відповіддю на дрони, які РФ запускає тисячами.

Про це пише видання Forbes.

Про це повідомив директор Агентства оборонних закупівель України Арсен Жумаділов в інтерв’ю, опублікованому 14 липня, на яке посилається Forbes. Видання зазначає, що ефективність систем Patriot проти дронів обмежена — у червні Росія запустила понад 5000 безпілотників, і лише за одну ніч їх кількість сягнула 728. Водночас США виробляють близько 650 ракет Patriot на рік, кожна з яких коштує понад 3 млн доларів — це у 100 разів більше, ніж вартість “Шахеда”.

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Попри це, Patriot залишаються ключовими для перехоплення балістичних і крилатих ракет, яких у червні Росія запустила 181. Але для боротьби з дешевими і масовими “Шахедами” потрібна система, яку можна нарощувати швидше за російське виробництво.

Щоб компенсувати це, Україна розгортає дрони-перехоплювачі. Їх створено на базі FPV-дронів, які з 2024 року почали ефективно знищувати російські розвідувальні безпілотники. Нові моделі адаптовані для перехоплення важчих цілей — зокрема, модифіковані квадрокоптери, стрілоподібні конструкції й дельтакрила, які здатні літати вище й швидше.

Ціна таких перехоплювачів — від 1000 до 5000 доларів, залежно від характеристик. Частину з них закупили за допомогою громадських ініціатив і волонтерів, зокрема Сергія Стерненка. Forbes підкреслює, що масштабне виробництво таких дронів — ключ до ефективного стримування масових атак.

Хоча офіційної інформації про використання перехоплювачів небагато, президент Зеленський цього тижня повідомив, що ці дрони вже збили сотні “Шахедів”, і високо оцінив роботу таких підрозділів.

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У Києві вже створено систему міського захисту від дронів, яка лише за кілька місяців перехопила понад 500 ударних безпілотників типу “Шахед”. Про це повідомив генеральний директор російської Об’єднаної авіабудівної корпорації Олексій Рогозін у своєму Telegram-каналі, посилаючись на дані про операцію “Чисте небо”.

За його словами, система побудована на масовому використанні малогабаритних перехоплювачів, здебільшого FPV-дронів. До неї входять мобільні розрахунки, центр моніторингу, координації та навчальний центр. Рогозін визнає, що великі хвилі “Шахедів” можуть проривати такий захист, однак зазначає зміну економіки війни: тепер атакувати стає дорожче, ніж оборонятись.

Паралельно в Україні готують масштабне розширення цієї системи. За словами директора Агентства оборонних закупівель Арсена Жумадилова, вже укладено контракти на десятки тисяч дронів-перехоплювачів.

“Це те, що ми вже законтрактували і продовжуватимемо законтрактувати. Контрактація залежить як від можливостей виробника, так і від бюджету”, — пояснив Жумадилов в інтерв’ю Babel.

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Якщо українські виробники зможуть виготовляти більше, ніж дозволяє фінансування з держбюджету, держава планує залучати іноземну допомогу. Це відповідає позиції президента Володимира Зеленського, який на саміті G7 заявив, що Україна має ефективну технологію перехоплення, але потребує підтримки союзників для її масштабування. Він також наголосив, що подібні технології можуть знадобитися іншим країнам у майбутньому — ця війна, ймовірно, не буде останньою з масованими дроновими атаками.

За останній рік кількість атак безпілотників РФ зросла у 10 разів. Українська відповідь — швидке розгортання системи перехоплення, яка має відновити ефективність, що колись перевищувала 95%. І хоча остаточним вирішенням залишаються удари по виробничих потужностях “Шахедів”, масштабне застосування дронів-перехоплювачів дає шанс зменшити кількість жертв серед цивільного населення вже зараз.