На тлі стрімкого наступу на Покровськ, Україна долучила до цього напрямку одну зі своїх небагатьох наступальних бригад - "Кара-Даг".

Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Повідомляється, що бригада "Кара-Даг" - одна з наступальних бригад Національної гвардії, яку сформували 2014 року. Однак зараз її перекинули перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої.

"Переміщення бригади чисельністю близько 2000 осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом", - йдеться в повідомленні.

За даними російських пропагандистів, у ЗСУ все ще є близько п'яти укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві.

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"Можливо, Україна "планує розгорнути їх в іншому місці та прагне досягти якогось вирішального удару до того, як фронт у Донбасі повністю завалиться", - написав російський пропагандист Євген Норін.

У Forbes ж зазначають, що цим місцем цілком може бути Курськ, де українське вторгнення вже четвертий тиждень не показує жодних ознак зупинки, вважає Forbes.

"Додаючи сили до Курської області й утримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж їхні потенційні втрати на сході. Це надзвичайно ризикована гра", - додали в повідомленні.

Зауважимо, що Красногорівка й Мемрик – два населених пункти, звідки ворог буде намагатися просуватися.

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