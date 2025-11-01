Україна перекинула спецпідрозділи до оточеного міста Покровськ — Reuters

Покровськ / © Associated Press

За даними двох українських військових джерел, цього тижня Збройні Сили України перекинули в місто Покровськ спеціальну групу, щоб утримати контроль над містом перед можливим подальшим просуванням росіян.

Про це пише Reuters.

За словами одного з джерел з 7-го корпусу реагування, висадка відбулась на вертольоті Black Hawk кілька днів тому, але була ускладнена масованими атаками російських дронів.

Операцією безпосередньо керував начальник військової розвідки Кирило Буданов — за даними іншого джерела, підрозділи спрямувалися до тих районів міста, які росіяни вважають важливими для ліній постачання української армії.

Військове керівництво України повідомляє, що щонайменше 200 російських військових проникли всередину захисного периметра Покровська.

За оцінками відкритого картографічного проєкту DeepState, щонайменше половина міста наразі перебуває в зоні боїв або не контролюється чітко жодною зі сторін.

Президент Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні прямо звернув увагу на битву за Покровськ і закликав українців: «Ми продовжуємо знищувати окупанта. Найважливіше — зупиняти російські атаки, де це можливо».

Російське Міністерство оборони наразі не коментувало повідомлень про українську операцію.

Покровськ — ключовий транспортний вузол на сході України, дорога та залізниця якого можуть стати трампліном для подальшого просування російських сил у Донецьку область.

Успішне утримання міста або ж повернення контролю над ним стане стратегічним здобутком для України у фронтовій ситуації.

Нагадаємо, спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко цього дня повідомила, що вуличні бої ведуться на північних околицях Покровська, а це означає, що ворог дедалі ближче до траси, яка сполучає це місто з сусіднім Мирноградом.

Президент Володимир Зеленський та очільник СБУ Василь Малюк запевнили, що оточення українських військ у Покровську немає.

Для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.