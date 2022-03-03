"Україна перемагає!": українці знищили БТР російських терористів

Момент знищення техніки ворога було знято на відео.

Молодики з підрозділів тероборони знищили техніку росіян, які скоїли варварський напад на Україну. Українці підірвали БТР ворога.

Відповідне відео на сторінці в соціальних мережах оприлюднив радник міністра МВС Антон Геращенко.

Також читайте Українські спецпризначенці знищили 20 ворожих БМД у Гостомелі (відео)

На відео чути, як після вигуку "Полтава в ділі" лунає постріл з гранатомета.

"Полтава" ти у справі!! І немає більше БТРу! Російські фашисти, ну і як ви хочете перемогти наш народ?! Україна перемагає!", - йдеться в дописі.