Україна "перемолотила" наступ Росії новою тактикою: у The Telegraph розповіли, до чого тут дрони

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Україна обрала іншу стратегію у війні проти Росії — замість масових штурмів ставка робиться на точність, технології та безпілотники. Така тактика вже почала давати результат.

Про це пише видання The Telegraph.

За даними видання, українська кампанія безпілотників фактично душить російські передові сили. У деяких районах так звана «зона ураження» збільшилася майже втричі. Тепер українські дрони можуть атакувати цілі на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту. Раніше цей показник становив приблизно 54 кілометри.

Реклама

Зона ураження — це територія у тилу противника, де безпілотники здатні знищувати техніку, склади та живу силу, роблячи переміщення військ небезпечним.

Український військовий одного з батальйонів безпілотних систем розповів журналістам: «Дрони постійно стежать і постійно б’ють. Це сповільнює ворога, порушує їхній ритм і дає нам змогу контролювати поле бою, не відправляючи людей на вірну смерть».

Удари по ППО та логістиці РФ

На початку 2026 року Україна активізувала кампанію високоточних ударів. Основною метою стали російські системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Знищення таких комплексів, як «Бук», «Тор» і «Панцир-С1», послабило оборону РФ на окупованих територіях і відкрило простір для масового використання легких дронів.

Реклама

За словами аналітикині Інституту вивчення війни Катерини Степаненко, така кампанія потребує значного планування.

«Це стає значно більш системною операцією. Українські сили атакують не лише техніку на дорогах, а й позиції дронів, склади та ключові логістичні вузли», — зазначила вона.

Ключову роль у цій стратегії відіграє Центр управління глибокими ударами, створений Силами безпілотних систем на початку 2026 року. Цей підрозділ координує атаки дронів у глибокому тилу російських військ та забезпечує обмін даними у режимі реального часу.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляни пояснив:

Реклама

«Ключову роль відіграють точність, координація та технологічна перевага».

Ударні дрони «Немезис» — нова загроза для РФ

Важливим елементом цієї кампанії стали важкі ударні дрони, зокрема система «Немезис». Російські військові називають її «Баба Яга» через здатність непомітно атакувати вночі.

Такі безпілотники застосовуються для знищення систем радіоелектронної боротьби, ППО та інших ключових військових об’єктів. Аналітики зазначають, що саме знищення таких систем дозволяє іншим дронам діяти глибше в тилу противника.

За словами українських військових, російські підрозділи змушені використовувати застаріле обладнання для боротьби з безпілотниками. Інколи, за даними експертів, росіяни навіть знімають кулемети зі старих радянських вертольотів і встановлюють їх на імпровізовані машини. Російські військові блогери також визнають проблеми.

Реклама

«Ворог знову взяв під контроль нижнє небо. Ситуація складна», — написав один із них у Telegram.

Експерти зазначають, що Україна постійно аналізує дані з поля бою і швидко вдосконалює технології безпілотників. Це дозволяє адаптувати системи управління, канали зв’язку та частоти до умов радіоелектронної боротьби.

За словами аналітиків, мета України — змінити баланс сил на фронті без необхідності змагатися з Росією у кількості людських ресурсів.

Один із військових підсумував результати цієї стратегії: «Результати говорять самі за себе. Росія втрачає велику кількість рідкісних систем ППО і не може швидко їх відновити».

Реклама

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше українські військові повідомляли про зміну тактики російських підрозділів на Слов’янському напрямку. За даними 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади, окупанти дедалі частіше використовують тактику малих груп для прихованого пересування поблизу лінії фронту.

Військові зазначали, що російські підрозділи намагаються уникати активності вдень, особливо за сонячної погоди. Натомість вони збільшують інтенсивність пересування у темну пору доби.

Для маскування під час передислокації окупанти використовують антитепловізійні плащі, а також особливості місцевого рельєфу. Така тактика дозволяє зменшити ризик виявлення українськими дронами та тепловізійними системами.

За попередньою інформацією українських військових, російська армія також може готувати особовий склад і броньовану техніку до можливих наступальних дій на цьому напрямку.

Реклама

До слова, протягом минулої доби 13 березня втрати особового складу ворога у війні проти України сягнули щонайменше 810 військових.