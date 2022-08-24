Україна переможе, а НАТО допомагатиме на цьому шляху: голова Військового комітету Альянсу привітав з Днем Незалежності

Голова Військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал Роб Бауер, вітаючи українців з Днем Незалежності, запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну до повної перемоги.

Він висловив захопленість мужністю українців, які уже пів року боронять країну від російських окупантів.

Слова-привітання лейтенант-адмірал сказав 24 серпня.

"Російські сили уявлення не мають, за що вони воюють. Ви – знаєте! Ми бачимо це в тому, з якою блискавичною швидкістю та ефективністю українські військові опановують нове озброєння", – сказав він.

Бауер впевнений, що Україна виграє у війні, а Росія зазнає ганебної поразки: "Україна буде переможцем у цій боротьбі! І ви можете розраховувати на підтримку НАТО на кожному кроці цього шляху! Слава Україні!".

Нагадаємо, у середу, 24 серпня, президент США Джо Байден оголосив найбільший пакет військової допомоги від початку широкомасштабної війни. Лідер Америки оголосив про надання Україні пакету допомоги на 3 млрд доларів. До нього входять сучасні системи ППО, безпілотники та ракетні системи з лазерним наведенням VAMPIRE.

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