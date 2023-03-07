"Україна переможе Росію": швейцарський експерт назвав дату розгрому окупантів у війні

Швейцарський військовий експерт Маркус Кеупп упевнений, що Москва програє війну, розпочату диктатором РФ Володимиром Путіним. Його аналіз свідчить, що "в жовтні цього року Україна переможе Росію".

Своїм прогнозом Маркус Кеупп поділився в одному із інтерв’ю.

"Питання не в тому, чи переможе Україна Росію, а в тому, коли. Стратегічне вже програно", - сказав швейцарський військовий експерт.

За словами Маркуса Кеуппа, "Росія скоро витратить свої резерви, а Україну підтримує Захід, який має більше вогневої потужності". На його думку, "швидкість руйнування" РФ надзвичайно висока і вона "вище, ніж під час Другої світової війни".

Експерт підкреслює, що війська, якими керує Кремль, щодня несуть великі втрати на фронті. Кеупп зазначає, що наразі загинуло багато російських танкістів, а мобілізовані солдати - мають низьку бойову цінність.

Тож, грунтуючись на детальному аналізі, експерт прогнозує, що вже "у жовтні цього року Україна переможе Росію".

Водночас, після програшу РФ Пекін скористається слабкістю Москви.

"Росія стане дешевою автозаправною станцією Китаю, доки її не вичерпають, а потім Китай покине", — прогнозує він.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що контрнаступ України може розпочатися навесні.

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В ISW заявляють, що контрнаступ ЗСУ, швидше за все, може статися вже навесні 2023 року. Втім, надання військової допомоги Заходу є одним з вирішальних факторів у визначенні термінів українського контрнаступу.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

Голова ГУР МО Кирило Буданов також заявляв, що наступні три місяці війни на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

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