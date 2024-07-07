Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови - командир білоруського полку Калиновського

Білоруський доброволець наголосив, що все залежить від української влади.

Україна зможе перемогти у війні з Росією, якщо змінить радянські механізми в армії на сучасні та використає слабкості ворога.

Таку заяву озвучив в інтерв'ю Online.UA висловив Павло "Дзядзька" Шурмей, тимчасовий виконувач обов'язків командира полку імені Кастуся Калиновського.

"Влада України, Збройні сили України повинні швидко міняти старі радянські підходи, а саме підрихтовування бойових підрозділів...І от зараз, коли ворог відкинутий від Києва, Миколаєва - міста живуть...Чого в Росії дуже багато, на жаль, це людський ресурс. І використовують його на 200-300%. Але треба розуміти, що час грає проти них, санкції починають дедалі ефективніше працювати", - вважає доброволець.

Окрім того, за його словами, для перемоги Україні потрібна постійна підтримка західних партнерів, посилення мобілізації та розгортання власного оборонного виробництва.

"Якщо трапиться так, що Захід стане допомагати на всю міць, на всі 100%, Україна може вистояти", - впевнений він.

Нагадаємо, генерал США озвучив важливий момент, чи може Росія перемогти Україну у війні.

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