Україна перенесла ракетне виробництво за межі країни: Данілов пояснив, для чого це потрібно

Україна частково перенесла ракетне виробництво за межі країни. Причиною цього є ракетна небезпека з боку російського агресора.

Про це в інтерв'ю іспанському ABC заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Україна продемонструвала здатність вражати військові об’єкти ворога далеко за межами власних кордонів. Наші безпілотники наприкінці серпня вдарили по аеропорту Пскова. Того ж дня секретар РНБО оприлюднив відео, на якому видно запуск нової невідомої ракети.

Інформація про українську ракетну програму є закритою. Деталі не розголошуються.

"Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Я можу вам сказати, що, на жаль, Росія влучила в місце, де були зібрані ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни", - повідомив Данілов.

Нагадаємо, що жителі Румунії бачили і зняли на відео нічну атаку дронами по Одещині.

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