Україна переозброюється до 2024 року – новими бригадами, але застарілими танками: Forbes

Україна формує та оснащує нові механізовані та бронетанкові бригади ЗСУ в рамках ширшого плану набору та призову нових військ, оскільки закінчується другий рік повномасштабної війни, а законодавці-республіканці у Сполучених Штатах відкладають вкрай необхідну військову допомогу.

Про це пише військовий оглядач Forbes Девід Акс.

Як зазначає журналіст, до складу нових підрозділів ЗСУ увійшли п'ять механізованих бригад — 150-а, 151-а, 152-а, 153-я і 154-а, а також 5-та танкова бригада, яка донедавна не мала танків.

Механізовані бригади мають війська та стрілецьку зброю, але до минулого тижня було незрозуміло, якою технікою вони можуть керувати.

"Відео, оприлюднене 12 грудня Міноборони України, натякає на те, що 154-а бригада отримує захоплені російські танки Т-62. Т-62 випуску 1960-х років є одним із найстаріших танків у масштабній війні. Але нікого не повинно дивувати, що обидві армії — російська й українська — все більше й більше покладаються на застарілі танки, щоб надати вогневу міць новосформованим підрозділам", - йдеться у матеріалі.

За 22 місяці важких боїв росіяни втратили близько 2500 танків; українці втратили 700. Для обох армій ці втрати складають приблизно дві третини танків, які вони мали на початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

"Жодна сторона не може побудувати або придбати з-за кордону достатньо сучасних танків, щоб компенсувати свої втрати. Обидві сторони все більше залежать від старих танків, які вони вилучають зі зберігання або, у випадку України, захоплюють у Росії", - пише Девід Акс.

Кремль відновив сотні танків Т-62 від минулого року, і зробив усе можливе, щоб покращити найгірші недоліки танків.

На відео, яке поширилося в соцмережах наприкінці минулого місяця, зображено російський Т-62 із динамічними блоками броні, протидронною обоймою та передніми мінними плугами.

Покращений броньований Т-62 з елементами розмінуванням з’явився в соціальних мережах лише через кілька днів після того, як у Мережі з’явилися фотографії, на яких зображений один із найбільш модернізованих Т-62. Цей варіант чотиримісного 42-тонного танка має динамічну броню, яку техніки, очевидно, запозичили у сучасного танка Т-90, а також сучасний приціл навідника 1ПН96МТ-02 для 115-міліметрової основної гармати.

"Якщо у цих доповнень і є недолік, так це те, що всі Т-62, мабуть, досі мають оригінальні дизельні двигуни потужністю 620 кінських сил, які виробляють набагато менше потужності, ніж сучасний танковий двигун. Покращений Т-62 також є важчим і повільнішим Т-62. У колишніх російських Т-62, якими оперує українська 154-а механізована бригада, очевидно, відсутні ці оновлення. Але додаткова броня може бути в роботі", - зазначає військовий оглядач.

"Однак не варто зациклюватися на танках. Незважаючи на те, що танки з їхнім балансом мобільності, захисту та вогневої потужності все ще мають значення, але найбільше в Україні зараз мають значення безпілотники, артилерія та міни.

Армія, яка може управляти найбільшою кількістю безпілотників, стріляти найбільше артилерії та закласти найбільше мін, має перевагу в обороні. Армія, яка зможе збити або зруйнувати найбільшу кількість безпілотників, придушити ворожу артилерію та розмінувати щільні мінні поля, може отримати наступальну перевагу.

"Поки міни, артилерія та безпілотники домінують на полі бою, для обох армій не повинно мати великого значення, чи є їхнім танкам 60, 40 чи 20 років", - резюмує Девід Акс.

Нагадаємо, західні аналітики зробили невтішний прогноз – "Україна має серйозні проблеми на війні".

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