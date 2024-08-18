Україна перерізала ключові мости в Курській області: в AP пояснили, як це змінить розвиток подій

Україна завдала ударів по двох ключових мостах у Курській області Росії, суттєво порушивши російські маршрути постачання. Ці атаки можуть свідчити про наміри українських військ закріпитися в регіоні.

Україна зруйнувала ключовий міст у Курській області Росії та завдала удару по другому, що розташований неподалік, порушивши російські маршрути постачання та, можливо, сигналізуючи про те, що її війська планують окопатися та залишитися в регіоні.

Про це пише Associated Press.

Російські прокремлівські військові блогери визнали, що руйнування першого мосту через річку Сейм біля міста Глушково перешкоджатиме постачанню російських військ, які протистоять Силам оборони в Курській області. Втім, Москва все ще може використовувати понтони та менші мости в області.

Крім того, за словами командувача Повітряних сил України Миколи Олещука та губернатора російського регіону Олексія Смирнова, менш ніж через два дні українські війська вдарили по другому мосту в Росії.

Станом на ранок 18 серпня офіційних повідомлень про те, де саме стався другий напад на міст, не було. Російські Telegram-канали заявили про руйнування другого мосту через Сейм у селі Званному.

Як повідомляє російський проєкт Mash, в результаті атак залишився лише один неушкоджений міст. Українські удари ще більше ускладнять спроби Москви поповнити свої сили в Курську та евакуювати мирних жителів.

Київ замовчує щодо запланованих масштабів і цілей свого блискавичного просування у Росії. Операція застала Кремль зненацька, а десятки сіл і сотні полонених потрапили в українські руки.

Українці врізалися вглиб Курської області в кількох напрямках, не зустрічаючи опору."Але удари по мостах, очевидно спрямовані на те, щоб зупинити російський контрнаступ у Курську, можуть означати, що Київ має намір влаштувати плацдарм у регіоні - або принаймні це сигнал Москві, що він планує це зробити.

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Аналітики кажуть, що хоча Україна могла б спробувати закріпити свої успіхи в Росії, це був би ризикований маневр, враховуючи обмежені ресурси Києва, оскільки лінії постачання, що простягаються вглиб Курська, були б вразливими для російських ударів.

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня закликав союзників Києва зняти обмеження, що залишилися на використання західної зброї для ударів по цілях, розташованих глибше в Росії, включно з Курськом, заявивши, що його війська можуть позбавити Москву "будь-якої спроможності наступати і завдавати руйнувань", якщо їм дадуть достатньо можливостей далекої дії.

"Вкрай важливо, щоб наші партнери усунули бар’єри, які заважають нам послабити позиції Росії у спосіб, якого вимагає ця війна… Відвага наших воїнів і стійкість наших бойових бригад компенсують відсутність суттєвих рішень з боку наших партнерів", – зазначив Зеленський.

Лідери України неодноразово зверталися за дозволом на дальні удари по російських авіабазах та іншій інфраструктурі, яка використовується для ураження українських енергетичних об’єктів та інших цивільних об’єктів, у тому числі за допомогою модернізованих плануючих бомб, які останнім часом спустошили схід країни.

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